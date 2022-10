Letta chiede l’unità delle opposizioni | ma Conte lo gela | «Inutili gli accordi preventivi»

(Di martedì 18 ottobre 2022) È soddisfatto Giuseppe. Reputa, a ragione, una grande prova di compattezza l’elezione all’unanimità dei due nuovi capigruppo di Camera e Senato – Francesco Silvestri e Barbara Floridia – nonostante il voto segreto. Lo definisce «un segnale politico importante, verso noi stessi e verso l’esterno». Al capo politico dei 5Stelle serve sottolinearlo sia per motivare le truppe sia per mandare segnali al Pd, il partito col quale dovrà trovare un’intesa in vista dell’elezione degli uffici di presidenza di Montecitorio e Palazzo Madama. Un’intesa che avrebbe come vittima designata il Terzo polo di Calenda e Renzi. Ma è un’intesa che finisce lì.: «Dal M5S opposizione senza sconti» Non è un caso che di fronte ai giornalistiabbia risposto sostanzialmente picche al nuovo appello di Enricoper un ...

sempre segretario del Pd, capigruppo confermate. Giusto, squadra che vince non si cambia. Ho ... Specularmente al Pd, per i 5 Stelle Giuseppe Conteed ottiene la conferma alla Camera per ...... da fuochi di artificio, il clima e' quello in cui ogni giorno ci si'che cosa succedera' oggi'', lo ha detto il segretario del Pd Enricoparlando all'assemblea del gruppo al Senato. In ... Letta chiede un giuramento ai dem: "Questo pessimo governo duri il meno possibile"