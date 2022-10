Omar Atzili | quanto guadagna il giustiziere della Juventus

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Con la prova inqualificabile contro il Maccabi laha toccato il punto più bassostagione e ora è praticamente fuori dalla Champions League PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’umiliante sconfitta contro il Maccabi Haifa lascerà un segno indelebile alla. Con la qualificazione agli ottavi di Champions ormai compromessa e un Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Primi minuti che evidenziano il gol dei padroni di casa con il gol del numero 7ben servito da Cornud. Il giocatore del Maccabi Haifa ha segnato staccando in area di rigore colpendo la ......BVB Dortmund Ora in gioco 4 2 1 1 9 4 5 7 SEV Sevilla Ora in gioco 4 0 2 2 2 9 - 7 2 CPH Copenhagen Ora in gioco 4 0 2 2 0 8 - 8 2 Gruppo H Maccabi Haifa - Juventus 2 - 0 La doppietta di...L’umiliante sconfitta contro il Maccabi Haifa lascerà un segno indelebile alla Juventus. Con la qualificazione agli ottavi di Champions ormai compromessa e un distacco di 10 punti dal Napoli capolista ...ForzAzzurri.net - La Juventus di Massimiliano Allegri ha già un piede fuori dalla Champions League Clamorosa sconfitta della Juventus in Israele per 2-0 contro il Maccabi ...