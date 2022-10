Gas | Putin | Niente energia agli Stati che impongono un tetto ai prezzi

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) “Dirò una cosa: la Russia non agirà contro il buon senso, pagando di tasca propria per il benessere degli altri. Non forniremoa queglicheunaidell’. Verso coloro che preferiscono i trucchi sporchi e i ricatti spudorati, e sono decenni che viviamo in un paradigma di questo tipo, in ambito politico, non agiremo a nostro discapito”. Lo ha ribadito il presidente russo Vladimir, intervenendo al forum della Settimana dell’russa, come riporta Tass. L'articolo proviene da Ildenaro.it.