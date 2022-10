Alla Feldi Eboli il derby di Coppa con lo Sporting Sala Consilina

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIn una partita spettacolare andata in scena al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo, laha la meglio sui padroni di casa dello, espugnando per 3-6 il palazzetto salese nelsalernitano didella Divisione. Le volpi, grazietripletta di uno scatenato Luizinho, avanzano ai sedicesimi di finale dove affronteranno la vincente tra i calabresi del Mirto C5 e i lucani del Bernalda Futsal. I gialloverdi partono subito forte e passano dopo 2 minuti con il gol di Volonnino. Si arriva intorno al minuto 4? e latrova la rete del pareggio grazie al primo gol stagionale di Lucas Baroni che batte Marchesano con un tiro da fuori area. Le volpi sulle ali ...

CASIER - Un buon punto quello conquistato dalla Came Dosson contro laEboli: contro i vice campioni d'Italia i biancoblu hanno giocatopari e nel finale di gara sono andati molto vicini a conquistare la vittoria. La cronaca. Avvio equilibrato e gara che si ...... ma l'Italia si radunerà già il 3 ottobre a Salsomaggiore Terme per poi partirevolta di ... Francesco Liberti (Ciampino Aniene), Enrico Donin (Olimpia Verona), Fabricio Calderolli (Eboli), ...La Feldi Eboli fa suo il terzo turno della Coppa della Divisone e supera a domicilio lo Sporting Sala Consilina che è tra le protagoniste del campionatao di serie A2. Questo derby ...Termina 1 a 1 la sfida tra Feldi Eboli e Came Dosson a Salsomaggiore, valevole per la seconda giornata di campionato di calcio a 5.