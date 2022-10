La Stampa

... ecco come cambia ora il conflitto L'intervista ": "Da Putin attacchi terroristici, se usa l'atomica è perché ha perso" L'analisi " Cessate il fuoco Il caso " Tornano gli attacchi a ...Il generale Usa: "Mosca non ha ottenuto nessun vantaggio, i raid dimostrano solo la frustrazione per il ponte ... Philip Breedlove: “Da Putin attacchi terroristici, se usa l’atomica è perché ha perso” Le sirene dell'allarme aereo sono tornate a suonare questa mattina a Kiev, dopo i massicci raid russi di ieri costati la vita nella capitale e in altre città a 14 persone ed il ferimento di un centina ...General Philip Breedlove, NATO’s former Supreme Allied Commander Europe, said in July that the “Kerch bridge is a legitimate target.” ...