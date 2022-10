Angela Lansbury | le star di Hollywood reagiscono alla morte di un' attrice unica e insostituibile

La nota rivista People pubblica una dichiarazione da parte della famiglia dell'attrice: "I figli della signorasono tristi di annunciare che la loro madre è morta pacificamente nel ...Il 2022 continua a portarci via personaggi che eravamo ormai abituati a ritenere pressoché immortali: non vediamo chi, d'altronde, più dicorrisponda a questa descrizione, essendo l'attrice britannica ormai letteralmente una di famiglia per tanti spettatori a cui da tempo immemore fa compagnia ogni giorno sul piccolo ...Addio ad Angela Lansbury: l’attrice inglese, premio Oscar, si è spenta nel sonno nella sua casa di Los Angeles, a pochi giorni dal suo 97esimo compleanno. Nata a Londra, Angela Lansbury è diventata po ...Domenica prossima avrebbe compiuto ben 97 anni, ma Angela Lansbury non c’è più. Avevamo anche smesso di contarli gli anni, per lei. Forse pensavamo che in qualche modo non ci avrebbe mai lasciati, ma ...