(Di lunedì 10 ottobre 2022) Sarà il Presidente emeritoCorte Costituzionale, Giuliano Amato (nella foto), insieme al Sottosegretario di Stato per l’Economia e le finanze, Federico Freni, al Presidentesul gioco ile sulle disfunzioni del gioco pubblico”, Mauro Maria Marino, ed al Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, a presentare domani alle 11, al, la Relazione conclusiva dell’attività svolta dalla, leSecondo Riccardo, già presidentefinanze e tesoro che fece l’indagine conoscitiva ...

Secolo d'Italia

...stretti (giovedì 13 la prima seduta del Parlamento per l'elezione dei presidenti di Camera e)... Il messaggio è netto: non si può perdere tempo, basta imposizioni eal rialzo. L'obiettivo ...... cheun po' con le ruspe". Giorgetti invece. Pare che Matteo lo voglia fuori dal governo, al massimo presidente della Camera, che tanto sarebbe arduo piazzare Roberto Calderoli al, che ... Giochi, al Senato le conclusioni della Commissione d'Inchiesta. Pedrizzi: "Si tuteli il settore legale" Il braccio di ferro nel centrodestra per il nuovo esecutivo. La leader di FdI insiste sulla necessità che al Senato venga eletto La Russa. La Lega vuole Molinari a guidare la Camera ...