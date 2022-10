Salerno | tonni sottomisura sequestrati dalla Guardia Costiera

Leggi su anteprima24

(Di sabato 8 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Dopo numerosi sequestri realizzati nel mese di settembre dipescati abusivamente, continua l’attività di contrasto alla pesca illegale di specie ittiche, condotta dagli uomini e dalle donne delladi. Nella mattina di sabato, i militari della Capitaneria di Porto dihanno proceduto a porre sotto sequestro numerosi esemplari di tonno rosso, pescati in violazione della norma vigente, in quanto di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione dello stesso stock ittico. In particolare, durante un’operazione di vigilanza pesca in mare, effettuata lungo laAmalfitana, sono stati6 ...