Premier League | prima sconfitta per Conte | Arsenal - Tottenham 3 - 1

LONDRA (Inghilterra) - Antonio Conte incassa la prima sconfitta in campionato. Nel derby di Londra, l'Arsenal si impone con merito per 3-1 con il Tottenham che resta in partita soltanto nella prima... Dopo otto partite, adesso, l'Arsenal è primo in Premier League con 21 punti frutto di sette vittorie e una sconfitta, mentre il Tottenham rimane terzo a 17 punti a pari merito con il Manchester City...