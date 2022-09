Elezioni Brasile: Lula aumenta il vantaggio su Bolsonaro (Di giovedì 29 settembre 2022) Si avvicina il giorno delle Elezioni in Brasile, che si terranno il 2 ottobre, e l’ex presidente il Luiz Inacio Lula da Silva ha aumentato il suo vantaggio sull’attuale presidente Jair Bolsonaro. Intanto, cresce la paura di una possibile escalation di violenza politica. Elezioni Brasile: Lula in vantaggio su Bolsonaro Mancano pochi giorni alle Elezioni Leggi su periodicodaily (Di giovedì 29 settembre 2022) Si avvicina il giorno dellein, che si terranno il 2 ottobre, e l’ex presidente il Luiz Inacioda Silva hato il suosull’attuale presidente Jair. Intanto, cresce la paura di una possibile escalation di violenza politica.insuMancano pochi giorni alle

