Calcio: Lega Pro. Ghirelli 'Dobbiamo creare un grande playoff' (Di mercoledì 28 settembre 2022) "È fondamentale riportare i giovani allo stadio". ROMA - "Più playoff? Dobbiamo cambiare la formula del campionato. Quest'anno ragioneremo su questo aspetto. Nel playoff si fa sold out e ci sono più ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 28 settembre 2022) "È fondamentale riportare i giovani allo stadio". ROMA - "Piùcambiare la formula del campionato. Quest'anno ragioneremo su questo aspetto. Nelsi fa sold out e ci sono più ...

monza_news : L'Ad del Monza Galliani in Lega: 'A quattro anni esatti dall'acquisto del club siamo in A, e va bene così' - sportface2016 : #LegaSerieA, al via l'assemblea: presenti tutti i club - Tonaliano_ : @jeremymene7 Deluso dalla lega calcio - SordoDxSx : @faleriad5 @adrian_dothere @centercallsaler @ultimora_pol Hanno iniziato a dialogare oggi. 2 gg dopo i risultati. C… - ItalianSerieA : New post: IERI ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA LA COMMISSIONE MARKETING DI LEGA SERIE A -