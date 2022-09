Il retroscena di Bisignani sui ministri: “Chi sta contattando la Meloni” (Di martedì 27 settembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/09/Bisignani-Qr.mp4 “Giorgia Meloni ha già contattato diverse personalità per il governo alle quali Mattarella non potrà dire di no”. Luigi Bisignani all’indomani dei risultati delle elezioni, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, racconta i piani della leader di Fratelli d’Italia per la formazione della squadra di governo. “Non credo che col governo Meloni potrà verificarsi quello che è accaduto con il Conte I”, riferendosi alla bocciatura di qualche ministro da parte del Colle, come successo nel 2018 col caso Savona, proposto dai gialloverdi per il ministero dell’Economia. Il rapporto Draghi-Meloni? “Sarà così brava da appoggiare e spingere l’ex premier verso la carica di segretario della Nato”. Dalla puntata di Quarta Repubblica del 26 ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 27 settembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/09/-Qr.mp4 “Giorgiaha già contattato diverse personalità per il governo alle quali Mattarella non potrà dire di no”. Luigiall’indomani dei risultati delle elezioni, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, racconta i piani della leader di Fratelli d’Italia per la formazione della squadra di governo. “Non credo che col governopotrà verificarsi quello che è accaduto con il Conte I”, riferendosi alla bocciatura di qualche ministro da parte del Colle, come successo nel 2018 col caso Savona, proposto dai gialloverdi per il ministero dell’Economia. Il rapporto Draghi-? “Sarà così brava da appoggiare e spingere l’ex premier verso la carica di segretario della Nato”. Dalla puntata di Quarta Repubblica del 26 ...

