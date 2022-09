Giorgia Meloni e il governo | «Nessun compromesso» Scartata l’ipotesi di Salvini al ministero dell’Interno

DomaniGiornale : ?? Grillo, Renzi, Di Maio, Salvini: dal 2012 l’elettorato ha consegnato grandi percentuali di voto a partiti e figur… - profluigimarino : RT @Corriere: Damiano dei Måneskin e la vittoria di Giorgia Meloni: «Oggi è un giorno triste per il mio Paese» - tempoweb : 'Nuova era'. L'ironia di #SabrinaFerilli sulla vittoria del #centrodestra #27settembre #elezionipolitiche2022… - gloriwonderland : RT @lissxfearless: io bisessuale, atea e di sinistra sotto al governo di giorgia meloni?? - paolo_solia : RT @ParcodiGiacomo: Twitter è invaso da messaggi di giovani terrorizzati dalla vittoria di Giorgia Meloni: parlano di fascismo, di futuro r… -

Per non parlare del Friuli Venezia - Giulia, doveconquista tre volte tanto i voti del Carroccio: 32,3 contro 10,9. La domanda è la fatidica: che fare In vista del Consiglio federale, ...Come tutti hanno dovuto ammettere, il vero successo è stato di, proprio perché è rimasta fuori dal governo e quindi ha fatto opposizione a Draghi, Speranza e gli altri. Fratelli d'...Milano tiene, la roccaforte del centrosinistra non viene espugnata e si conferma l’ultima rimasta in un Paese che vira verso il centrodestra. Il Pd rimane il primo partito, il centrosinistra vince gli ...L’Italia è, si è confermato, il vivaio dei populismi e sovranismi di vario tipo, l'unico paese in Europa non solo ad avere un ventaglio nutrito di formazioni ...