Nessuno, dopo le elezioni 2022, ha sostituito la bandiera UE con il tricolore a Roma (Di lunedì 26 settembre 2022) I primi video out of context attribuiti all'esito delle elezioni del 25 settembre in Italia stanno iniziando a girare sui social network, diffondendo in questo modo disinformazione su quelle che possono essere le conseguenze della vittoria di Fratelli d'Italia e – in generale – del centrodestra. I fact-checkers indipendenti di Facta News, di cui Facebook si serve per monitorare le fake news che circolano sulla propria piattaforma, hanno segnalato un vecchio video del 2013 – che si riferisce a una manifestazione di CasaPound – che viene in realtà spacciato per una reazione italiana al voto del 25 settembre. Nessuno, in questo 26 settembre, si è issato sull'ufficio Romano dell'Unione Europea per sostituire il vessillo blu con le stelle con il tricolore italiano.

