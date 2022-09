Mathieu van der Poel | il ciclista arrestato e rilasciato dopo una lite con i vicini rumorosi Poi abbandona il Mondiale da favorito

(Di domenica 25 settembre 2022) Colpo di scena ai Mondiali di ciclismo. Il campione olandeseVan derè statoalla vigilia della gara su strada d’eai campionati del mondounascoppiata nella notte con dei. Il 27enne era tra i favoriti per la maglia iridata e ha iniziato ugualmente la corsa di 266,9 km intorno alla città costiera di Wollongong, a sud di Sydney, ma si è ritiratosoli 30 chilometri, decidendo dire così la corsa per il titolo. “È vero, sì – ha spiegato van derall’emittente belga Sporza – C’è stata una piccola controversia con deie qui sono piuttosto severi. Volevo andare a letto presto la scorsa ...

... il Belgio che schiera la coppia di lusso con WoutAert e Remco Evenepoel (sperando in un epilogo diverso da quello dell'anno scorso in casa loro), l'olandeseder Poel e certamente ...Il campione olandese della Alpecin - Deceuninckde Poel è stato protagonista di un alterco nella notte, scaturito con alcune ragazzine che facevano rumore nel suo albergo e per questo è ...E' il belga Remco Evenepoel il campione del mondo di ciclismo su strada 2022. Il giovane corridore belga, a soli 22 anni, riesce a coronare una stagione perfetta portando a casa il titolo ...Remco Evenepoel vince anche il Mondiale e mette definitivamente il suo timbro sulla stagione 2022 di ciclismo su strada. Il corridore ...