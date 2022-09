Ultime Notizie – Hugo Vau e ‘Big Mama’: “surfare a 70 km/h sulla madre di tutte le onde” (Di sabato 24 settembre 2022) Cavalcare su una tavola da surf l’onda più grande mai registrata sino ad ora. E’ quello che ha fatto Hugo Vau, surfista professionista portoghese, attivista/ecologista, di 41 anni, a Nazarè, una cittadina a un centinaio di chilometri a nord di Lisbona che è diventata da alcuni anni la capitale del tow-in surfing, la disciplina più estrema del surf, praticata da un ristretto club di atleti che sfidano i giganti del mare. Un muro d’acqua di oltre 35 metri, definita la “Big Mama” di tutte le onde oceaniche. “Scendevo da quell’onda ad una velocità di circa 70 km/h pensando ‘non devi cadere’. Paura? Si c’è, fa parte della natura umana, ma il rispetto dell’oceano mi consente di dominarla”, ha raccontato Vau. “Ad ogni onda bisogna adattarsi. Io mi concentro sul momento per fare in modo che il timore non si allarghi, pensando che sto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 24 settembre 2022) Cavalcare su una tavola da surf l’onda più grande mai registrata sino ad ora. E’ quello che ha fattoVau, surfista professionista portoghese, attivista/ecologista, di 41 anni, a Nazarè, una cittadina a un centinaio di chilometri a nord di Lisbona che è diventata da alcuni anni la capitale del tow-in surfing, la disciplina più estrema del surf, praticata da un ristretto club di atleti che sfidano i giganti del mare. Un muro d’acqua di oltre 35 metri, definita la “Big Mama” dileoceaniche. “Scendevo da quell’onda ad una velocità di circa 70 km/h pensando ‘non devi cadere’. Paura? Si c’è, fa parte della natura umana, ma il rispetto dell’oceano mi consente di dominarla”, ha raccontato Vau. “Ad ogni onda bisogna adattarsi. Io mi concentro sul momento per fare in modo che il timore non si allarghi, pensando che sto ...

