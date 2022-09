Mauro Pagani, l’autobiografia di un artista fuggiasco come un lupo (Di sabato 24 settembre 2022) Ecologia della mente, è questa la lezione esistenziale – in direzione ostinata e contraria – di un maestro della musica e della canzone italiana, Mauro Pagani, nel racconto della sua vita appena uscito da Bompiani: Mauro Pagani. Nove vite e dieci blues. Un’autobiografia. È un libro da non perdere, per chi ama la musica e vuole entrare nelle sue pieghe, negli spazi fra le note: troveremo pepite, come la voce di una donna al mercato inserito in Creuza de ma? perché vendeva il pesce in Re maggiore, stessa tonalità della canzone. “A life in twelve bars”, potremmo dire di Mauro Pagani come per Eric Clapton: un musicista che sogna e legge la realtà, come ogni poeta vero. Le sue prime esperienze a Brescia, Milano e nella Riviera ligure, dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Ecologia della mente, è questa la lezione esistenziale – in direzione ostinata e contraria – di un maestro della musica e della canzone italiana,, nel racconto della sua vita appena uscito da Bompiani:. Nove vite e dieci blues. Un’autobiografia. È un libro da non perdere, per chi ama la musica e vuole entrare nelle sue pieghe, negli spazi fra le note: troveremo pepite,la voce di una donna al mercato inserito in Creuza de ma? perché vendeva il pesce in Re maggiore, stessa tonalità della canzone. “A life in twelve bars”, potremmo dire diper Eric Clapton: un musicista che sogna e legge la realtà,ogni poeta vero. Le sue prime esperienze a Brescia, Milano e nella Riviera ligure, dopo ...

ilfattoblog : Mauro Pagani, l’autobiografia di un artista fuggiasco come un lupo - uaua75 : 3) dignità. Ma in questo caso è peggio perché il bullo in questione è un giornalista. Avendo la fortuna di conoscer… - uaua75 : 3) dignità. Ma in questo caso è peggio perché il bullo in questione è un giornalista. Avendo la fortuna di conoscer… - gazzettamodena : San Cesario Mauro Pagani a Poesia Festival «Io musicista di facili costumi tra le mie nove vite e dieci blues» - RobertoRho : Ma che libro meraviglioso. Grazie @dariabig @RadioCapital_fm. E soprattutto grazie Mauro Pagani, mito della mia ado… -