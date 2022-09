Possibile mini-torneo Serie A durante i Mondiali, il Napoli partecipa (Di giovedì 22 settembre 2022) La Serie A quest’anno subirà un’importante arresto di marcia con l’avvio dei Mondiali tra novembre e dicembre. I giocatori, infatti, torneranno nel proprio paese di origine a metà novembre per poi ritornare a giocare in Serie A da gennaio 2023. Molti giocatori, però, a causa della mancata qualificazione ai Mondiali, continueranno ad allenarsi con i L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 22 settembre 2022) LaA quest’anno subirà un’importante arresto di marcia con l’avvio deitra novembre e dicembre. I giocatori, infatti, torneranno nel proprio paese di origine a metà novembre per poi ritornare a giocare inA da gennaio 2023. Molti giocatori, però, a causa della mancata qualificazione ai, continueranno ad allenarsi con i L'articolo

EDMPOWER3 : @Boborius @Martinaapezzi @MadameA02 Se poi il mondo si trasformerà in quello dei mini poni e delle fate turchine è… - Sunplkbinlight8 : RT @ITAgrouporders: ??[ITA GO] DICON FESTA MINI EDITION?? ?? Prezzo (kr-it NON inclusa): 30€ ? Scelta versione ??Consegna a mano a Roma possi… - ITAgrouporders : ??[ITA GO] DICON FESTA MINI EDITION?? ?? Prezzo (kr-it NON inclusa): 30€ ? Scelta versione ??Consegna a mano a Roma p… - CagliariNews24 : Cagliari, possibile una mini rivoluzione. Si attente il mercato invernale #Cagliari - le_sserafim_ita : +++ Vi lascio il link diretto dell'annuncio Weverse dove potrete trovare i vari Link per accedere alle altre piatta… -