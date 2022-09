Napoli, salti di gioia per Spalletti: l’ufficialità è una manna dal cielo (Di giovedì 22 settembre 2022) Napoli, buone notizie all’orizzonte per mister Luciano Spalletti. Esultano anche i tifosi, è arrivata l’ufficialità del club. Dopo la partenza sprint in campionato ed in Champions League, la SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis arriva alla prima sosta del campionato più rinvigorita che mai. Oltre ad un super Kvaratrskhelia, gli azzurri possono contare su tutti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 22 settembre 2022), buone notizie all’orizzonte per mister Luciano. Esultano anche i tifosi, è arrivatadel club. Dopo la partenza sprint in campionato ed in Champions League, la SSCdi Aurelio De Laurentiis arriva alla prima sosta del campionato più rinvigorita che mai. Oltre ad un super Kvaratrskhelia, gli azzurri possono contare su tutti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

martina5511 : @Larabrusi Spero salti solo l'Empoli, se fosse stata una cosa grave sarebbe uscito contro il Napoli invece è voluto rimanere in campo - kit3mmu0rt : Diffidate da chi è felice perché salti una partita, mia mamma organizza la vita e gli impegni in base alle partite… - OrOrdituro : @ciropellegrino @CrazyItalianPol A #Napoli e in tutta Italia, i laureati in rel. -