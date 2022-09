Il comunicato del Napoli sulle condizioni di Matteo Politano (Di giovedì 22 settembre 2022) Matteo Politano si è sottoposto oggi ad esami clinici che hanno evidenziato distrazione del legamento peroneo astragatico anteriore destro. L'attaccante azzurro, che aveva lasciato il ritiro della Nazionale, proseguirà la riabilitazione all'SSCN Konami Training Center. Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 22 settembre 2022)si è sottoposto oggi ad esami clinici che hanno evidenziato distrazione del legamento peroneo astragatico anteriore destro. L'attaccante azzurro, che aveva lasciato il ritiro della Nazionale, proseguirà la riabilitazione all'SSCN Konami Training Center.

