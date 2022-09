Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2022 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 settembre 2022)DEL 21 SETTEMBREORE 19:05 MARCO CILUFFO BEN TROVATI CON LA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLACè MOLTO TARFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA INCOLONNAMENTI DALLA CASSIA ALLA SALARIA ALTRE CODE SEMPRE IN INTERNA ALTEZZA GALLERIA APPIA IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DALLA PONTINA FINO ALLO SVINCOLO CON LA VIA APPIA IN USCITA SUL TRATTO URBANO TRAFFICO RALLENTATO DALLA TANGENZIALE FINO ALLO SVINCOLO CON IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST ULTIMO ALTRE CODE SEGNALATE SULLA COLOMBO DAL RACCORDO FINO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA SPOSTIAMOCI A NORD DELLA CAPITALE ALTRE CODE SULLA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI E SULLA NOMENTANA DALLA TANGENZIALE DISAGI CON INCOLONNAMENTI MA PER CANTIERI ATTIVI SULLA CASSIA BIS TRA IL RACCORDO E LO SVINCOLO CON VIA DELLA GIUSTINIANA E ...