Da Budapest la sfida della destra in Europa L’analisi di Carteny

Leggi su formiche

(Di domenica 18 settembre 2022) La campagna elettorale italiana vede avvicinarsi il voto e alza i toni, anche su posizioni in passato meritevoli di pochi tweet. Parliamo del caso Orbán-Ungheria, tornato al centro del dibattito politico per la spaccatura che ha provocato all’interno dello schieramento italiano guidato da Berlusconi-Salvini-Meloni. A una sola settimana dal voto politico in Italia, che dovrebbe sancire una sicura vittoria del polo di centroe la prima volta alla guida del governo degli eredi del Movimento Sociale Italiano, i Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, il voto dell’rlamento di condanna dell’Ungheria apre la strada alla sospensione del programma di finanziamento Pnrr perper violazione dei parametri (approvati già un paio di anni fa dalla presidenza tedesca di turno come condizione per erogare i fondi del Recovery Fund a ...