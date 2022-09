Spezia-Sampdoria, disordini prima del derby ligure: fumogeni contro i tifosi di casa (Di sabato 17 settembre 2022) 15 minuti di tensione prima del fischio d'inizio della gara tra Spezia e Sampdoria: alcuni tifosi doriani, appostati vicino all'ingresso... Leggi su calciomercato (Di sabato 17 settembre 2022) 15 minuti di tensionedel fischio d'inizio della gara tra: alcunidoriani, appostati vicino all'ingresso...

gippu1 : Chissà che squadra bellina crede di allenare #Allegri: la Juventus è quartultima in serie A per tiri nello specchio… - ItalyNowadays : In campo Spezia-Sampdoria 1-1 DIRETTA. #Calcio - SocaScore : YELLOW_CARD: FERRARI ALEX 23'. Spezia 1 - 1 Sampdoria : Serie A. - glooit : In campo Spezia-Sampdoria 1-1 DIRETTA leggi su Gloo - sportli26181512 : Spezia-Sampdoria, disordini prima del derby ligure: fumogeni contro i tifosi di casa: 15 minuti di tensione prima d… -