Totti e Ilary Blasi, adesso parla Alfonso Signorini: «Noemi Bocchi non vede l'ora di…», frecciatina alla nuova fidanzata di Francesco? (Di martedì 13 settembre 2022) Il divorzio fra Totti e Ilary Blasi sta facendo ormai parlare da diversi mesi: tutto il mondo dello spettacolo e non solo ha avuto qualcosa da dire in merito e ora anche Alfonso Signorini, da tempo amico della conduttrice romana, ha voluto lanciare una frecciatina alla ex moglie del Pupone, facendo riferimento a Noemi Bocchi....

