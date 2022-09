"Ti accompagno". Con questa scusa lo straniero ha violentato la turista (Di martedì 13 settembre 2022) A Bologna un altro caso di violenza sessuale dopo quello denunciato a fine agosto da una turista. In manette un senegalese accusato di aver stuprato una giovane incontrata poco prima vicino alla stazione Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 settembre 2022) A Bologna un altro caso di violenza sessuale dopo quello denunciato a fine agosto da una. In manette un senegalese accusato di aver stuprato una giovane incontrata poco prima vicino alla stazione

