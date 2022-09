La salute vien camminando: raccomandati 10mila passi al dì (Di martedì 13 settembre 2022) La salute vien camminando: raccomandati diecimila passi al giorno – Fare 10.000 passi al giorno è associato ad un ridotto rischio di demenza, malattie cardiache, cancro e morte. E farli con passo veloce ha mostrato benefici che vanno al di sopra del numero dei passi. Lo hanno scoperto ricercatori dell’Università di Sydney, in Australia, e dell’Università della Danimarca meridionale. Per lo studio pubblicato su JAMA Internal Medicine e JAMA Neurology, gli scienziati hanno monitorato 78.500 adulti, tra i 40 e i 79 anni, attingendo i dati dalla biobanca britannica, con risultati sulla salute a 7 anni di distanza. I partecipanti hanno indossato un accelerometro da polso per misurare l’attività fisica in un periodo di 7 giorni (minimo 3 giorni, compreso ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 settembre 2022) Ladiecimilaal giorno – Fare 10.000al giorno è associato ad un ridotto rischio di demenza, malattie cardiache, cancro e morte. E farli con passo veloce ha mostrato benefici che vanno al di sopra del numero dei. Lo hanno scoperto ricercatori dell’Università di Sydney, in Australia, e dell’Università della Danimarca meridionale. Per lo studio pubblicato su JAMA Internal Medicine e JAMA Neurology, gli scienziati hanno monitorato 78.500 adulti, tra i 40 e i 79 anni, attingendo i dati dalla biobanca britannica, con risultati sullaa 7 anni di distanza. I partecipanti hanno indossato un accelerometro da polso per misurare l’attività fisica in un periodo di 7 giorni (minimo 3 giorni, compreso ...

