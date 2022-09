Chi è Alessandro Chiocchetti, nuovo segretario generale del Parlamento europeo (Di martedì 13 settembre 2022) Sono passati 26 anni da quando la carica non politica più importante dell’EuroParlamento non veniva assegnata a un italiano. Dal prossimo primo gennaio 2023 Alessandro Chiocchetti sarà il nuovo segretario generale dell’Ue, succede al dimissionario Klaus Welle, nominato dal marzo del 2009. Chiocchetti è l’attuale capo di Gabinetto della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, che ha preso il posto di David Sassoli, prematuramente scomparso a gennaio di quest’anno. Nato a Moena, paesino di montagna della provincia di Trento, il 4 novembre del 1968, Chiocchetti si è laureato in Scienze politiche all’Università di Padova. Al Parlamento europeo è arrivato come assistente nel ... Leggi su formiche (Di martedì 13 settembre 2022) Sono passati 26 anni da quando la carica non politica più importante dell’Euronon veniva assegnata a un italiano. Dal prossimo primo gennaio 2023sarà ildell’Ue, succede al dimissionario Klaus Welle, nominato dal marzo del 2009.è l’attuale capo di Gabinetto della presidente del, Roberta Metsola, che ha preso il posto di David Sassoli, prematuramente scomparso a gennaio di quest’anno. Nato a Moena, paesino di montagna della provincia di Trento, il 4 novembre del 1968,si è laureato in Scienze politiche all’Università di Padova. Alè arrivato come assistente nel ...

