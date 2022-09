Super Alcaraz | vince gli Us Open e diventa nuovo numero 1 mondiale

Ilsuperbo89 : Io non so se Ruud troverà ancora occasione di andare in finale Slam (questo è un periodo di assestamento e presto a… - TOSADORIDANIELA : RT @ame0773: E bravo Carlos #Alcaraz, posso dire di aver visto l'alba Slam di un nuovo super eroe del tennis. Meritato. Peccato quel match… - ame0773 : E bravo Carlos #Alcaraz, posso dire di aver visto l'alba Slam di un nuovo super eroe del tennis. Meritato. Peccato… - FlavioBertolin8 : @SweetLadyGra Il contrario. Alcaraz è super offensivo. É molto più vicino a Federer che a Rafa dal punto di vista tattico. - flip2728 : @Alessan78207170 @ZioCorra58 @SuperTennisTv @BMWItalia precedneti 3 a 2 per alcaraz la finale altro record. con 42… -

, testa di serie numero 3, ha battutto in finale degli Us Open il norvegese Casper Ruud , quinta forza del seeding, in quattro set con il punteggio di 6 - 4 2 - 6 7 - 6 (1) 6 - 3, dopo tre ore ......16 quindi ospiti in 10 per il rosso diretto a Carbonero al 22 e in 9 per il rosso diretto a...00 Ashanti GB (Gui) - Nouakchott King's (Mrt) 18:00 ALBANIALEAGUE Egnatia - Vllaznia 2 - 0 (...Lo spagnolo ha vinto il suo primo titolo del Grande Slam battendo in finale Casper Ruud. Da quando esiste il ranking computerizzato (1973), è il leader più giovane di sempre ...Tennis - Flash, Interviste, US Open | "Cerco di godermi il momento: avere questo trofeo tra le mani è magnifico" - così un euforico Carlos Alcaraz, vincitore dello US Open 2022, in conferenza stampa ...