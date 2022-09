Meghan e Kate prese a sassate: il mancato addio alla Regina però ha un suo perché, mai giudicare (Di sabato 10 settembre 2022) Meghan e Kate sono state le grandi assenti di Balmoral. Come mai, però, entrambe non erano presenti per dire addio alla Regina? Le ore che hanno preceduto l’annuncio ufficiale da parte di Buckingham Palace della dipartita delle Regina Elisabetta II sono state abbastanza concitate. Oltre a fare agitare, infatti, le condizioni di salute ritenute preoccupati da parte dei medici, la notizia che perfino Harry e Meghan stessero raggiungendo la residenza di Balmoral in Scozia, in qualche modo ha confermato tutti i nostri sospetti. Fonte: Instagram @princeandprincessofwalesFino a che, due giorni fa, alle 19:30 la BBC ha comunicato che la monarca più longeva del Regno Unito era morta in maniera pacifica all’età di 96 anni. Da quel momento è ... Leggi su curiosauro (Di sabato 10 settembre 2022)sono state le grandi assenti di Balmoral. Come mai,, entrambe non eranonti per dire? Le ore che hanno preceduto l’annuncio ufficiale da parte di Buckingham Palace della dipartita delleElisabetta II sono state abbastanza concitate. Oltre a fare agitare, infatti, le condizioni di salute ritenute preoccupati da parte dei medici, la notizia che perfino Harry estessero raggiungendo la residenza di Balmoral in Scozia, in qualche modo ha confermato tutti i nostri sospetti. Fonte: Instagram @princeandprincessofwalesFino a che, due giorni fa, alle 19:30 la BBC ha comunicato che la monarca più longeva del Regno Unito era morta in maniera pacifica all’età di 96 anni. Da quel momento è ...

Agenzia_Ansa : Nel suo primo discorso alla Nazione re Carlo III ha dedicato un commosso ricordo della madre, ha ringraziato 'l'ado… - rtl1025 : ???? Il principe #Harry è partito da solo per raggiungere la regina a #Balmoral e non con la consorte #Meghan. Lo pre… - Agenzia_Ansa : Ufficializzata la data delle esequie della regina Elisabetta, il 19 settembre. Ci saranno anche Biden e von der Ley… - racheleemili : RT @XSaffica: Meghan e Kate senza le telecamere : - ledicoladelsud : Elisabetta, William e Kate con Harry e Meghan: riuniti in omaggio alla regina -