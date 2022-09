Sorpreso alla guida di un’auto rubata | arrestato dalla Polizia

(Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il 7 settembre, personale del Commissariato didi Stato di Cava de’ Tirreni ha proceduto all’arresto, in flagranza di reato, di S. A. in quanto trovatodivettura provento di furto avvenuto nei pressi dell’autofficina dove era in riparazione. All’atto dell’intervento dellaGiudiziaria, l’uomo si opponeva con violenza e minacciava il personale operante. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

