Ultime Notizie – Covid oggi Toscana | 925 contagi e 7 morti | bollettino 8 settembre

Sono 925 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 8 settembre 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 7 morti. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.292.425 (93,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.035 tamponi molecolari e 7.096 tamponi antigenici rapidi, di questi l'11,4% è risultato positivo. Sono invece 1.593 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 58,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 79.710, +0,05% rispetto a ieri. I ricoverati sono 203 (14 in meno rispetto a ieri), di cui 5 in terapia intensiva.

