Farmaci: allarme filiera, 'costi fuori controllo, servono misure urgenti' (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. (Adnkronos Salute) - allarme della filiera del farmaco per "l'insostenibilità dei costi derivanti dalla drammatica crisi energetica che sta seriamente mettendo a rischio le forniture dell'intera filiera della salute". A lanciarlo sono Farmindustria, Egualia, Assoram, Adf, Federfarma Servizi, Federfarma, Assofarm che invocano "l'adozione di misure urgenti a sostegno della produzione e distribuzione dei Farmaci" perché si rischia "la insostenibilità economica di determinate produzioni o servizi di distribuzione", anche "in vista dell'autunno, con la necessità di garantire le nuove campagne per i vaccini anti-Covid e con la stagione influenzale alle porte". Le associazioni - in una nota congiunta - chiedono che "la filiera sia considerata, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. (Adnkronos Salute) -delladel farmaco per "l'insostenibilità deiderivanti dalla drammatica crisi energetica che sta seriamente mettendo a rischio le forniture dell'interadella salute". A lanciarlo sono Farmindustria, Egualia, Assoram, Adf, Federfarma Servizi, Federfarma, Assofarm che invocano "l'adozione dia sostegno della produzione e distribuzione dei" perché si rischia "la insostenibilità economica di determinate produzioni o servizi di distribuzione", anche "in vista dell'autunno, con la necessità di garantire le nuove campagne per i vaccini anti-Covid e con la stagione influenzale alle porte". Le associazioni - in una nota congiunta - chiedono che "lasia considerata, ...

