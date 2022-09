Comune di Villafranca Lunigiana | Concorso per 1 Collaboratore

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 8 settembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per l’assunzione di 1 Profilo comeProfessionale, per l’Ufficio Tributi, categoria B3. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di unprofessionale - Ufficio tributi categoria giuridica B3, posizione economica B3. Requisiti ed Invio della Domanda Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse alin, secondo le modalità indicate dall'avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di ...