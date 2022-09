El Lobo ha sempre fame: “Dobbiamo vincere più finali” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Delle tredici finali giocate nella prima metà del 2022, Juan Lebron e Ale Galan ne hanno vinte sette. Più della metà, ma comunque una media non eccellente. “Mi sarebbe piaciuto – dice Lebron – avere due-tre titoli in più: il prossimo obiettivo stagionale è di migliorare il rendimento nelle finali” Leggi su federtennis (Di mercoledì 7 settembre 2022) Delle tredicigiocate nella prima metà del 2022, Juan Lebron e Ale Galan ne hanno vinte sette. Più della metà, ma comunque una media non eccellente. “Mi sarebbe piaciuto – dice Lebron – avere due-tre titoli in più: il prossimo obiettivo stagionale è di migliorare il rendimento nelle

MaQualeFrizione : @lordmaquac Io direi solo quello di GDL (e Anguissa al momento), Demme appena torna è il vice di Lobo e Raspadori c… - stenoxxx : @n1ptr0 Il mio preferito di sempre insieme a Lobo :) - Andrea842631710 : @ros1900 @Guidolino8 @VincenzoFusco69 @Lelle_1509 L’anno scorso avevamo sopratutto Fabian lobo e Anguissa per 2 pos… - Torrenapoli1 : Il 4-3-3 (lasciamo stare poi i compiti che ognuno ha nell’ambito dello schema) ci da un’altra padronanza, nun ce st… - Torrenapoli1 : @DLudovica Sempre se Spalletti creda in Demme, che non ha caratteristiche alla Lobo, un equilibratore, non un regista -