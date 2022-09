Centro Regionale Trapianti | in Sicilia entro l’anno stabilizzati tutti i dipendenti

CataniaToday

...rispettando gli standard regionali richiesti per l'integrazione con la rete Sole. Quindi, ... Quest'ultimo si pone come partner di riferimento aldel percorso di digitalizzazione, in ......tra le province di Bologna e Firenze per rafforzare la capacità di scambio tra nord e- nord;... due nuove linee in Sicilia per migliorare la retee favorire la produzione da fonti ... Centro Regionale Trapianti, entro fine anno stabilizzati tutti i dipendenti PALERMO (ITALPRESS) - Dopo 15 anni di precariato, il Centro Regionale Trapianti stabilizzerà entro la fine dell'anno tutti i suoi dipendenti ...Ci sono 132 milioni in più rispetto alla precedente programmazione europea. Il commento di Confagricoltura Quasi un miliardo di euro per l’ agroalimentare dell’Emilia Romagna, settore fondamentale per ...