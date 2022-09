Porsche - Via libera alla quotazione: gli eredi tornano azionisti (Di martedì 6 settembre 2022) Il gruppo Volkswagen ha deciso di proseguire con la quotazione della Porsche malgrado l'andamento decisamente negativo delle piazze finanziarie globali, alle prese da alcune settimane con le conseguenze delle tensioni geopolitiche internazionali e con i timori di una profonda recessione. In particolare, il consiglio di gestione, con il consenso dell'organo di sorveglianza, ha deliberato di portare avanti lo sbarco sulla Borsa di Francoforte delle azioni della Casa di Zuffenhausen tra fine settembre e inizio ottobre, fatti salvi ulteriori sviluppi del mercato dei capitali. Il ruolo degli eredi. L'operazione prevede alcuni passaggi propedeutici che porteranno la Porsche Automobil Holding, il veicolo di investimenti delle famiglie Piëch e Porsche, a tornare azionista del costruttore di ... Leggi su quattroruote (Di martedì 6 settembre 2022) Il gruppo Volkswagen ha deciso di proseguire con ladellamalgrado l'andamento decisamente negativo delle piazze finanziarie globali, alle prese da alcune settimane con le conseguenze delle tensioni geopolitiche internazionali e con i timori di una profonda recessione. In particolare, il consiglio di gestione, con il consenso dell'organo di sorveglianza, ha deto di portare avanti lo sbarco sulla Borsa di Francoforte delle azioni della Casa di Zuffenhausen tra fine settembre e inizio ottobre, fatti salvi ulteriori sviluppi del mercato dei capitali. Il ruolo degli. L'operazione prevede alcuni passaggi propedeutici che porteranno laAutomobil Holding, il veicolo di investimenti delle famiglie Piëch e, a tornare azionista del costruttore di ...

