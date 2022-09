Il Gruppo dei Venti e la sfida della nuova legislatura – Parte I (Di martedì 6 settembre 2022) EQUITÀ E SVILUPPO. LA sfida della nuova legislatura Contributi previsti per il documento del Gruppo dei 20 – due incontri trasmessi su Formiche.net Minuto Rizzo (geoeconomia e politica internazionale); D. Salvatore (ciclo USA ed europeo); R. Masera (investimenti e sviluppo); B. Quintieri (commercio internazionale e politiche commerciali); P. L. Scandizzo (crisi energetica, pandemia, sviluppo); G. Tria (deglobalizzazione e blocchi commerciali); P. Guerrieri (quadro macroeconomico internazionale); V. Scotti (politica ed esigenza di un quadro di riferimento); G. Magliano (EU e Patto di stabilità); A. Giannola (politiche per il sud); M. Bagella (moneta e inflazione); A. Pera (politiche per la concorrenza); L. Bonatti (politiche salariali); L. Becchetti (politiche sociali); P. Pisano (politiche per ... Leggi su formiche (Di martedì 6 settembre 2022) EQUITÀ E SVILUPPO. LAContributi previsti per il documento deldei 20 – due incontri trasmessi su Formiche.net Minuto Rizzo (geoeconomia e politica internazionale); D. Salvatore (ciclo USA ed europeo); R. Masera (investimenti e sviluppo); B. Quintieri (commercio internazionale e politiche commerciali); P. L. Scandizzo (crisi energetica, pandemia, sviluppo); G. Tria (deglobalizzazione e blocchi commerciali); P. Guerrieri (quadro macroeconomico internazionale); V. Scotti (politica ed esigenza di un quadro di riferimento); G. Magliano (EU e Patto di stabilità); A. Giannola (politiche per il sud); M. Bagella (moneta e inflazione); A. Pera (politiche per la concorrenza); L. Bonatti (politiche salariali); L. Becchetti (politiche sociali); P. Pisano (politiche per ...

