(Di martedì 6 settembre 2022) Intervenuto in conferenza stampa, il presidente della Fiorentinaè tornato sulla lite trae il tifoso viola (allenatore delle giovanili) al Franchi. Queste le sue parole, così come riportate da ViolaNews. «Sul casoci sono stati articoli su articoli, sui cori razzisti pure, ma quando mi hanno chiamato mafioso nessuno ha aperto bocca. Questo mi hamale e me lo ricorderò per sempre. Se si può fare qualcosa? Serve leadership, quando sono arrivato e mi hanno offerto la sciarpa con scritto Juve merda a me non è piaciuta. Poi ci sono stati vari episodi che ho sempre condannato, razzismo ma anche razzismo di italiani verso altri italiani, come quelli del Sud.che hanon è, lo ...

IlNapolista

... prima che incomprensioni con Barone e- legate all'ingerenza sul mercato del suo ...dei tifosi Gattuso firma col Valencia ma i tifosi lo rifiutano Gattuso nega ogni accusa edtutti I ...... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "... Commisso attacca Spalletti: «Quello che ha fatto non è accettabile, non ho visto lo schiaffo» - ilNapolista Ore 20, stop al calciomercato. Si è chiusa la sessione estiva di trattative, la prima dell'era Commisso con la Fiorentina in Europa. I colpi - tutti potenziali titolari - sono stati ..."Mi dispiace che ci sia questo attacco alla nostra tifoseria che non se lo merita. Non bisogna generalizzare con la tifoseria o la città. La tifoseria della Fiorentina non è un giocattolo". Secondo Jo ...