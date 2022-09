Amici 22, la sorpresa nella prima puntata: tutte le anticipazioni (Di martedì 6 settembre 2022) Con la nuova edizione di Amici ai blocchi di partenza, spuntano già le prime indiscrezioni sul talent show di Canale 5 . Se la data d'inizio è stata già fissata, ci sono ancora dubbi sulle ... Leggi su leggo (Di martedì 6 settembre 2022) Con la nuova edizione diai blocchi di partenza, spuntano già le prime indiscrezioni sul talent show di Canale 5 . Se la data d'inizio è stata già fissata, ci sono ancora dubbi sulle ...

Claudia_Cabrini : Ciao Amici Gipsy! ?? Ho una sorpresa per voi: il 25% di sconto su Bears with Benefits con il mio codice ClaPROMO25… - leggoit : #amici22, la sorpresa nella prima puntata: tutte le anticipazioni - aangrylesbian : Mi sto annoiando come ogni notte e per caso ho visto un flixbus andata e ritorno per la germania a meno di 50€.....… - losver12447283 : RT @non6comeme: Luca, Albe e Lu alla prima di amici. Luca ha appena detto che lui e Albe faranno una bella sorpresa... - non6comeme : Luca, Albe e Lu alla prima di amici. Luca ha appena detto che lui e Albe faranno una bella sorpresa... -