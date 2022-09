La storia del coro Vesuvio erutta su Spotify e la richiesta di rimozione (Di lunedì 5 settembre 2022) Una delle cose peggiori a cui assistiamo nei week-end di campionato è senza dubbio l’insulsa prassi degli ultras di utilizzare cori razzisti e di discriminazione territoriale per fare il tifo. Clamoroso il caso di Firenze: nel settore ospiti della Juventus sono partiti cori antisemiti nei confronti della Viola. Quello a cui assistono i tifosi del Napoli, da diversi anni, è del tutto simile: l’inno al Vesuvio perché possa eruttare “lavando con il fuoco” la città partenopea. Un vero e proprio inno alla stupidità. Tuttavia, ci sono diverse versioni di questo “topos” da ultras della domenica. Una delle più recenti, Vesuvio erutta (tutta Napoli è distrutta), modulata sulle note di Freed from Desire, è stata addirittura caricata su Spotify, la piattaforma per ascoltare musica e podcast in streaming, che ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 5 settembre 2022) Una delle cose peggiori a cui assistiamo nei week-end di campionato è senza dubbio l’insulsa prassi degli ultras di utilizzare cori razzisti e di discriminazione territoriale per fare il tifo. Clamoroso il caso di Firenze: nel settore ospiti della Juventus sono partiti cori antisemiti nei confronti della Viola. Quello a cui assistono i tifosi del Napoli, da diversi anni, è del tutto simile: l’inno alperché possare “lavando con il fuoco” la città partenopea. Un vero e proprio inno alla stupidità. Tuttavia, ci sono diverse versioni di questo “topos” da ultras della domenica. Una delle più recenti,(tutta Napoli è distrutta), modulata sulle note di Freed from Desire, è stata addirittura caricata su, la piattaforma per ascoltare musica e podcast in streaming, che ...

Inter : Siamo Fratelli del Mondo dal 1908. È un impegno che ci siamo presi da sempre. È nella nostra storia, è la nostra… - gippu1 : Prima di @RafaeLeao7, l'ultimo giocatore della storia del #derby di Milano a centrare il 2+1 (almeno due gol, almen… - berlusconi : Per noi invece il Sud è una priorità assoluta. Voglio ricordare che è grazie a Forza Italia che una soglia minima… - CeruttiInvictus : @alexiafontana Prima diceva che non li aveva mai dichiarato nulli mentre ora conferma. Entrambi non li hanno rispet… - Lo_Gnomo6 : RT @Inter: Siamo Fratelli del Mondo dal 1908. È un impegno che ci siamo presi da sempre. È nella nostra storia, è la nostra indole. Brot… -