Basket, Stefano Tonut: “Partita solida, non è bastato. Rimaniamo sul pezzo” (Di sabato 3 settembre 2022) Simone Tonut ha avuto fra le mani il pallone valido per i supplementari nella sfida contro la Grecia, secondo match dell’Italia agli Europei di pallacanestro 2022. La guardia fresca di contratto con l’Olimpia Milano ha recuperato un rimbalzo lungo ed ha provato un tiro in allontanamento in angolo che avrebbe trascinato le due squadre all’overtime, ma il pallone è finito sul ferro, regalando il successo agli ellenici. “Abbiamo giocato una Partita solida, ma non è stato sufficiente – afferma Tonut ai microfoni della Fip – Avevamo lo spirito giusto, ora cerchiamo di guardare il bicchiere mezzo pieno. Dobbiamo stare sul pezzo, abbiamo sfidato una squadra che punta alla medaglia“. “Abbiamo concesso tante seconde opportunità, fatto troppi falli – fa autocritica l’esterno azzurro a Sky – Quando incontri un ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Simoneha avuto fra le mani il pallone valido per i supplementari nella sfida contro la Grecia, secondo match dell’Italia agli Europei di pallacanestro 2022. La guardia fresca di contratto con l’Olimpia Milano ha recuperato un rimbalzo lungo ed ha provato un tiro in allontanamento in angolo che avrebbe trascinato le due squadre all’overtime, ma il pallone è finito sul ferro, regalando il successo agli ellenici. “Abbiamo giocato una, ma non è stato sufficiente – affermaai microfoni della Fip – Avevamo lo spirito giusto, ora cerchiamo di guardare il bicchiere mezzo pieno. Dobbiamo stare sul, abbiamo sfidato una squadra che punta alla medaglia“. “Abbiamo concesso tante seconde opportunità, fatto troppi falli – fa autocritica l’esterno azzurro a Sky – Quando incontri un ...

