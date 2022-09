Russia, altra morte inspiegabile: vola dalla finestra il capo di Lukoil. Si allunga lista di oligarchi scomparsi (Di giovedì 1 settembre 2022) Morto in Russia in circostanze che destano sospetti Ravil Maganov, vicepresidente della Lukoil, la seconda compagnia petrolifera più grande del paese. Nel marzo scorso aveva criticato l'intervento dei ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 1 settembre 2022) Morto inin circostanze che destano sospetti Ravil Maganov, vicepresidente della, la seconda compagnia petrolifera più grande del paese. Nel marzo scorso aveva criticato l'intervento dei ...

