Ilary Blasi mostra a tutti quale sarà il colore più trendy dell’autunno | lo vorranno tutte

(Di mercoledì 31 agosto 2022)i suoi followersilpiùdi quest’autunno: lonel proprio armadio. Al centro dell’attenzione diper via della sua separazione da Francesco Totti, ma anche per i suo outfit:è, senza alcun dubbio, la regina di quest’estate che accinge a chiudersi! L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Gazzetta_it : Nella telenovela Totti-Ilary trova spazio anche il gatto Alfio: dove è finito? - SportRepubblica : Lazio, lo striscione per Ilary Blasi: 'Bentornata a casa' - VanityFairIt : Finita l'estate è tempo di fare sul serio e chiudere in fretta la faccenda della separazione: Francesco e Ilary si… - youngstunner009 : Ilary Blasi accompagna la figlia Isabel al primo giorno di scuola: foto - MoniRiya3 : Ilary Blasi accompagna la figlia Isabel al primo giorno di scuola: foto -

Francesco Totti , nonostante tutto e nonostante tutti, difende. La loro separazione potrebbe finire in tribunale, ma l'ex capitano della Roma, per bocca dell'amico fraterno Alex Nuccetelli (proprio il Cupido che gli fece incontrare l'allora Letterina ...Lui: 'Se avesse fatto di più non mi sarei ...L'ex calciatore rompe il silenzio e spuntano le confessioni all'amico Alex Nuccetelli: Totti chiede il massimo rispetto per Ilary Blasi ...Intanto l’incarico per arrivare a una separazione senza veleni è stato affidato da Totti alla matrimonialista Anna Maria Bernardini de Pace.