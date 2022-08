Everton, si punta l'esubero dei Wolves: interessava anche al Psg (Di martedì 30 agosto 2022) L'Everton corre ai ripari dopo un inizio troppo simile a quello della scorsa stagione, dove i Toffees hanno rischiato la retrocessione.... Leggi su calciomercato (Di martedì 30 agosto 2022) L'corre ai ripari dopo un inizio troppo simile a quello della scorsa stagione, dove i Toffees hanno rischiato la retrocessione....

deatoffees : Pari dell #Everton in #breeve i blues giocano decentemente per un ora sprecando qualche occasione e trovando il van… - deatoffees : All #Everton arriva Neal #Maupay, punta centrale chiaramente non sarà mai Batistuta, ma certamente è meglio che gio… - NandoPiscopo1 : @AnStorti @scvgliaa Ma perché lukaku é molto mobile, giocava cosi pure nell'everton dove ha fatto sempre la punta s… - Cucciolina96251 : RT @corradone91: Che scoppola per il #Chelsea, a confermare che molte cose non funzionano. Vittoria sofferta con l'#Everton, pari col #Tott… - corradone91 : Che scoppola per il #Chelsea, a confermare che molte cose non funzionano. Vittoria sofferta con l'#Everton, pari co… -