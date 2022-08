Caro energia, pronto piano Ue. "Germania apre su tetto prezzo" (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) - Un piano per mettere un freno all'impennata del costo dell'energia in Europa. Ad annunciarlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo al Forum Bled in Slovenia. L'Unione europea sta pianificando misure urgenti, fa sapere: "I prezzi dell'elettricità alle stelle stanno ora mettendo in evidenza, per diversi motivi, i limiti del nostro attuale disegno del mercato elettrico" che "è stato sviluppato in circostanze completamente diverse e per scopi completamente diversi". "Ecco perché ora stiamo lavorando a un intervento di emergenza e a una riforma strutturale del mercato dell'energia elettrica", ha aggiunto. Intanto un messaggino ai colleghi europei da parte del ministro dell'Ambiente tedesco, Robert Habeck, accende le speranze del governo italiano e, più in generale, di tutti coloro che in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) - Unper mettere un freno all'impennata del costo dell'in Europa. Ad annunciarlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo al Forum Bled in Slovenia. L'Unione europea sta pianificando misure urgenti, fa sapere: "I prezzi dell'elettricità alle stelle stanno ora mettendo in evidenza, per diversi motivi, i limiti del nostro attuale disegno del mercato elettrico" che "è stato sviluppato in circostanze completamente diverse e per scopi completamente diversi". "Ecco perché ora stiamo lavorando a un intervento di emergenza e a una riforma strutturale del mercato dell'elettrica", ha aggiunto. Intanto un messaggino ai colleghi europei da parte del ministro dell'Ambiente tedesco, Robert Habeck, accende le speranze del governo italiano e, più in generale, di tutti coloro che in ...

LaStampa : Insegne spente di notte, niente docce calde, pc e tv a basso regime, negozi che chiudono prima: ecco come l’Europa… - amendolaenzo : I partiti che hanno fatto cadere il governo a luglio, adesso chiedono a Draghi di intervenire sul caro energia. Il… - agorarai : La posizione di Azione-Italia Viva sul ricorso a uno scostamento di bilancio per far fronte al caro energia… - TuttoQuaNews : RT @Avvenire_Nei: I consigli. Caro energia ed elettrodomestici: come risparmiare in casa - LoredanaMuscol1 : RT @Lollobast: Chiedere il ritorno di Draghi per fermare il caro energia è come chiedere il ritorno di Hitler per fermare l'antisemitismo... -