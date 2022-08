Due tonnellate di cocaina nascosta nei sacchi di mangimi: il sequestro in Argentina, era diretta a Dubai – Video (Di sabato 27 agosto 2022) La polizia Argentina ha sequestrato più di 1,6 tonnellate di cocaina nascoste all’interno di sacchi di mangimi destinati a Dubai nella città di Rosario, in un’operazione che ha portato all’arresto di 12 persone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) La poliziaha sequestrato più di 1,6dinascoste all’interno dididestinati anella città di Rosario, in un’operazione che ha portato all’arresto di 12 persone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

TENVERIFESEA : Le tonnellate di quest'uomo mi so vista due trashate per lui - NuovaScintilla : 27/8/22. Grazie all'iniziativa di due armatori chioggiotti Elio Dell'Acqua e Roberto Penzo ben 100 tonnellate di… - LarryisthewayC : RT @testatralenuvol: le tonnellate immense di questi due LORO REGGERANNO LA S5 IO LO SO #skamitalia - drndbl : RT @Gianl1974: 1/2 I razzisti hanno esportato più di 200.000 tonnellate di grano dall'Oblast' di Luhansk, - il capo dell'OVA di Luhansk I… - AcerboLivio : Cibo avariato, ricongelato e pieno di batteri: sequestrati tonnellate di piatti pronti -