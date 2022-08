Città Spettacolo, a spasso nella storia: a Benevento il trenino dell’Arte (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Domani 27 agosto, ore 18 in Piazza Matteotti (Piazza Santa Sofia), si terrà l’inaugurazione dell’iniziativa “A spasso nella storia”. Sarà presente l’Assessore al Turismo del Comune di Benevento Attilio Cappa. Partirà così la prima corsa del tour tra le bellezze storiche, artistiche e architettoniche del centro storico di Benevento a bordo del trenino dell’Arte, organizzato dal Festival “Benevento Città Spettacolo”, in collaborazione con gli Assessorati alla Cultura ed al Turismo del Comune di Benevento, la Provincia di Benevento e Sannio Europa. Le visite guidate, che hanno visto da subito una grande richiesta ed hanno ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Domani 27 agosto, ore 18 in Piazza Matteotti (Piazza Santa Sofia), si terrà l’inaugurazione dell’iniziativa “A”. Sarà presente l’Assessore al Turismo del Comune diAttilio Cappa. Partirà così la prima corsa del tour tra le bellezze storiche, artistiche e architettoniche del centro storico dia bordo del, organizzato dal Festival “”, in collaborazione con gli Assessorati alla Cultura ed al Turismo del Comune di, la Provincia die Sannio Europa. Le visite guidate, che hanno visto da subito una grande richiesta ed hanno ...

