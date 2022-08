Com'è andata a finire la storia delle mille bici gialle vandalizzate a Roma (Di lunedì 22 agosto 2022) AGI - Il gip della Capitale, accogliendo l'opposizione di Legambiente Lazio, ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura dell'indagine legata a oBike primo servizio di "bike sharing a flotta libera" Romano, che era arrivato nella Capitale nel 2016 e l'aveva poi lasciata a fine 2018 abbandonando in strada oltre 1.000 bici gialle. Nell'indagine si procede per il reato di abbandono illecito di rifiuti. Il giudice ha disposto nuove indagini "al fine di accertare se sia stato dato seguito alle diffide inoltrate dal Comune di Roma, quale sia l'attuale situazione dei velocipedi, quanti e in quali condizioni siano ancora presenti, quanti e in quali condizioni siano ancora presenti sul territorio comunale e quanti siano stati rimossi e ad opera di chi, acquisendo, ove disponibile, documentazione (...) ... Leggi su agi (Di lunedì 22 agosto 2022) AGI - Il gip della Capitale, accogliendo l'opposizione di Legambiente Lazio, ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura dell'indagine legata a oBike primo servizio di "bike sharing a flotta libera"no, che era arrivato nella Capitale nel 2016 e l'aveva poi lasciata a fine 2018 abbandonando in strada oltre 1.000. Nell'indagine si procede per il reato di abbandono illecito di rifiuti. Il giudice ha disposto nuove indagini "al fine di accertare se sia stato dato seguito alle diffide inoltrate dal Comune di, quale sia l'attuale situazione dei velocipedi, quanti e in quali condizioni siano ancora presenti, quanti e in quali condizioni siano ancora presenti sul territorio comunale e quanti siano stati rimossi e ad opera di chi, acquisendo, ove disponibile, documentazione (...) ...

