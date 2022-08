Alberto Matano | “Ho provato vergogna”: episodio umiliante, una ferita ancora aperta (Di lunedì 22 agosto 2022) Il conduttore Alberto Matano è stato coinvolto in sgradevoli illazioni in passato, ecco cos’è accaduto prima della serenità. Alberto Matano (fonte youtube)Anche i mattatori più navigati della rete ammiraglia RAI possono incappare in spiacevoli disguidi diplomatici. È quanto accaduto al padrone di casa de “La vita in diretta”, il longevo giornalista Alberto Matano. Da poco il conduttore è convolato a nozze con il compagno Riccardo Mannino, suo partner da ben 15 anni. La luna di miele ha avuto luogo nella cornice incantevole dell’isola di Pantelleria, coronando così l’impegnativa scelta dei due novelli coniugi. A presenziare alla cerimonia è giunta persino l’amica Mara Venier, da sempre sua sostenitrice, nonché altri illustri colleghi. Nel passato, però, le vicissitudini ... Leggi su ck12 (Di lunedì 22 agosto 2022) Il conduttoreè stato coinvolto in sgradevoli illazioni in passato, ecco cos’è accaduto prima della serenità.(fonte youtube)Anche i mattatori più navigati della rete ammiraglia RAI possono incappare in spiacevoli disguidi diplomatici. È quanto accaduto al padrone di casa de “La vita in diretta”, il longevo giornalista. Da poco il conduttore è convolato a nozze con il compagno Riccardo Mannino, suo partner da ben 15 anni. La luna di miele ha avuto luogo nella cornice incantevole dell’isola di Pantelleria, coronando così l’impegnativa scelta dei due novelli coniugi. A presenziare alla cerimonia è giunta persino l’amica Mara Venier, da sempre sua sostenitrice, nonché altri illustri colleghi. Nel passato, però, le vicissitudini ...

palermo24h : Alberto Matano: luna di miele fra Modica e Frigintini - ragusaoggi : Alberto Matano: luna di miele fra Modica e Frigintini - radiortm : Alberto Matano in luna di miele a Frigintini (Modica) - - peppesava : RT @Ragusanews: Hello Sicilia, Alberto Matano, luna di miele al Modica col marito - Ragusanews : Hello Sicilia, Alberto Matano, luna di miele al Modica col marito -