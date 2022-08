Afghanistan, resta aperto il capitolo 11 Settembre (Di domenica 21 agosto 2022) Anche se la situazione della guerra in Ucraina ha guadagnato la ribalta della politica internazionale, il caso afgano resta ancora di prima importanza per capire la politica internazionale contemporanea. A poco più vent’anni dall’11 Settembre del 2001, i recenti sviluppi dello Stato afgano ci raccontano delle fondamentali trasformazioni dell’ordine internazionale oggi. Per discutere di questi processi tramite la viva voce dei protagonisti, presso la suggestiva location offerta dal Museo della Pace di Napoli si è tenuta, sotto patrocinio dell’Italian Institute for Future, il Center for European Futures, il Centro di Studi sull’Europa Contemporanea e la Fondazione Mediterraneo, una importante conferenza sull’Afghanistan, che cade – come notato in precedenza – vent’anni dopo il fatidico intervento della coalizione internazionale a guida ... Leggi su ildenaro (Di domenica 21 agosto 2022) Anche se la situazione della guerra in Ucraina ha guadagnato la ribalta della politica internazionale, il caso afganoancora di prima importanza per capire la politica internazionale contemporanea. A poco più vent’anni dall’11del 2001, i recenti sviluppi dello Stato afgano ci raccontano delle fondamentali trasformazioni dell’ordine internazionale oggi. Per discutere di questi processi tramite la viva voce dei protagonisti, presso la suggestiva location offerta dal Museo della Pace di Napoli si è tenuta, sotto patrocinio dell’Italian Institute for Future, il Center for European Futures, il Centro di Studi sull’Europa Contemporanea e la Fondazione Mediterraneo, una importante conferenza sull’, che cade – come notato in precedenza – vent’anni dopo il fatidico intervento della coalizione internazionale a guida ...

gaetano_panetta : Un anno fa gli Stati Uniti fallirono miseramente in Afghanistan. L'Occidente se ne ricorda a malapena, relegando qu… - fildelmonte : In un anno dal loro ritorno al potere i #talebani hanno fatto riportato l’#Afghanistan ai tempi bui dell’#islamismo… - nicvaccani : RT @Maumol: L'attacco a Salman Rushdie negli Stati Uniti ha molto a che vedere con quello che sta maturando sotto i nostri occhi in Afghani… - soteros1 : RT @LuigiFPinto: In #Afghanistan si giocano ancora le sorti dell’#Occidente. La fuga americana resta un mistero anche perché nel territorio… - nan_nan_an : RT @Maumol: L'attacco a Salman Rushdie negli Stati Uniti ha molto a che vedere con quello che sta maturando sotto i nostri occhi in Afghani… -

Afghanistan oggi: non possiamo dimenticare - Milano Post Del sangue e sudore dei nostri soldati in Afghanistan resta solo il ricordo di basi saccheggiate come il quartier generale di Camp Arena ad Herat. E lo strascico doloroso di chi ha collaborato con ... Musacchio: "Il terrorismo continua a crescere, anche in Europa" E, oltre a chi perde la vita o resta lesionato in maniera permanente, sono vittime anche tutte ... Afghanistan, Iraq, Nigeria, Pakistan e Siria". Quante persone sono attaccate per il loro credo ... Il Denaro Afghanistan, resta aperto il capitolo 11 Settembre Anche se la situazione della guerra in Ucraina ha guadagnato la ribalta della politica internazionale, il caso afgano resta ancora di prima importanza per capire la politica internazionale contemporan ... Un anno dopo il ritiro Usa, la Russia teme un “effetto Afghanistan” in Ucraina A Ferragosto 2021, la dèbacle americana a Kabul fu accolta con soddisfazione e senso di rivalsa al Cremlino. Oggi c'è meno preoccupazione per il ritorno dei taliban, ma si insinua un parallelo tra la ... Del sangue e sudore dei nostri soldati insolo il ricordo di basi saccheggiate come il quartier generale di Camp Arena ad Herat. E lo strascico doloroso di chi ha collaborato con ...E, oltre a chi perde la vita olesionato in maniera permanente, sono vittime anche tutte ..., Iraq, Nigeria, Pakistan e Siria". Quante persone sono attaccate per il loro credo ... Afghanistan, resta aperto il capitolo 11 Settembre - Ildenaro.it Anche se la situazione della guerra in Ucraina ha guadagnato la ribalta della politica internazionale, il caso afgano resta ancora di prima importanza per capire la politica internazionale contemporan ...A Ferragosto 2021, la dèbacle americana a Kabul fu accolta con soddisfazione e senso di rivalsa al Cremlino. Oggi c'è meno preoccupazione per il ritorno dei taliban, ma si insinua un parallelo tra la ...